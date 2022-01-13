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Любимов: «ESG для нас — это экологические, социальные проекты, реализуемые через эффективное корпоративное управление»
На сессии глава региона затронул тему ESG-трансформации и ресурсах, заложенных в ней для субъектов России. В своем выступлении Николай Любимов подчеркнул свое видение реализации этого проекта.

Губернатор Николай Любимов выступил на сессии «Комплексный подход к обеспечению устойчивого развития региона: вызовы, стратегия и практика» в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты». Об этом в четверг, 13 января, сообщило областное правительство. На сессии глава региона затронул тему ESG-трансформации и ресурсах, заложенных в ней для субъектов России. В своем выступлении Николай Любимов подчеркнул свое видение реализации этого проекта."Регионы, которые будут заниматься ей активно и успешно, в них будут инвестировать, начиная от российского и иностранного бизнеса, заканчивая дополнительными источниками финансирования из федерального бюджета. Это нужно жителям региона, потому что не первый год среди вопросов, которые вызывают тревогу и озабоченность, присутствует экология, людей интересует то, что вокруг них — чистый воздух, чистая вода, отсутствие мусора — и вот этим мы как раз должны заниматься. Очень важны дальнейшие улучшения в социальной сфере. У нас государство действительно социально ориентированное и это видно из бюджета, который на 80% состоит из социальных расходов", — подчеркнул Николай Любимов. Губернатор также отметил, что в настоящее время в регионе обновлена cтратегия развития Рязанской области до 2030 года, которая поможет грамотно выполнить все поставленные задачи. Работа над cтратегией велась совместно с РАНХиГС в соответствии с современной повесткой."В «Стратегии 2030″, мы прописали, что нашими приоритетами является сервисное управление, то есть качественное государственное управление, управление при помощи реализации социальных проектов, прежде всего, национальных, которые сейчас работают и реально помогают нам социально развить территорию и служить людям. Ну и, конечно, это то, что касается глобальной повестки в целом по улучшению качества жизни людей», — сказал Николай Любимов. Губернатор также отметил, что для каждого региона важно, чтобы люди были более отзывчивыми, креативными и профессиональными. Именно тогда получится эффективно внедрить ESG на территории области."Сейчас ведется создание центра Корпоративного обучения. Сегодня мы заключаем соглашение с аналитическим центром при правительстве России, которое нам позволит быстрее двигаться и использовать ту колоссальную информацию, которую нарабатывается центром. Это очень хорошая аналитика, помогающая принимать решения", — подчеркнул Николай Любимов.