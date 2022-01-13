Госавтоинспекторы обратились к рязанским автомобилистам в связи с ухудшением погоды

В связи с ухудшением погодных условий (выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер) Госавтоинспекция Рязанской области обращает внимание всех автомобилистов: в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем.

Госавтоинспекторы обратились к рязанским автомобилистам в связи с ухудшением погоды. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба управления.

Ранее региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение о метели, снегопаде и гололеде до пятницы, 14 января. В связи с этим госавтоинспекторы призвали рязанских автомобилистов быть аккуратными при управлении автомобилем, избегать резких маневров, перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами и не превышать скорость.

«Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта. Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Рязанской области», — говорится в сообщении.