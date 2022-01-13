Глава Корпорации развития Рязанской области подтвердил переход Любимовой в организацию

По словам Несина, бывшего заместителя директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» приняли на работу с четверга, 13 января.

Глава Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин подтвердил переход Оксаны Любимовой в организацию. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

По словам Несина, бывшего заместителя директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» приняли на работу с четверга, 13 января. «Она будет заниматься работой по привлечению инвесторов, дальнейшему развитию инвестиционной привлекательности области. Помимо этого в круг ее полномочий войдёт организация проектной деятельности и развитие Центра корпоративного обучения», — сообщил глава корпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Никитин представил Любимову сотрудника организации.