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Глава Корпорации развития Рязанской области подтвердил переход Любимовой в организацию
По словам Несина, бывшего заместителя директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» приняли на работу с четверга, 13 января.

Глава Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин подтвердил переход Оксаны Любимовой в организацию. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

По словам Несина, бывшего заместителя директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» приняли на работу с четверга, 13 января. «Она будет заниматься работой по привлечению инвесторов, дальнейшему развитию инвестиционной привлекательности области. Помимо этого в круг ее полномочий войдёт организация проектной деятельности и развитие Центра корпоративного обучения», — сообщил глава корпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Никитин представил Любимову сотрудника организации.