ЦБ предупредил о подорожании ОСАГО на 48%

По предварительным оценкам, ОСАГО может подорожать на 21% или в среднем на 1123 рубля, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке. Отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля.

Банк России сообщил, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на 2567 рублей, или на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью. Об этом пишут « Известия ».

Отмечается, что максимальные выплаты при причинении вреда жизни и здоровью могут увеличиваться с 500 тысяч до 2 млн рублей. Износ деталей автомобиля учитываться не будет.

По предварительным оценкам, ОСАГО может подорожать на 21% или в среднем на 1123 рубля, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке. Отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля.

Стоимость КАСКО при этом не изменится.