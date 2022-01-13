Бывшего вице-губернатора Владимирской области обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы

Бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил портал «
По версии следствия, Чагаев в период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2018 года получал взятки от бывшего директора госпредприятия «Облстройзаказчик» Андрея Бояринова за личное покровительство. В общей сумме Бояринов заплатил Чагаеву 690 тысяч рублей.
Еще один миллион рублей бывший вице-губернатор получил от руководителя «Рязанского научно-реставрационного управления» Вячеслава Тюнина (при посредничестве того же Бояринова). Это продолжалось в период с марта по июнь 2018 года. Как пишут СМИ, это происходило в несколько этапов — как безналичными платежами, так и передачей денег в служебном кабинете в администрации Владимирской области.
Однако защита бывшего вице-губернатора заявила о политической конъюнктуре расследования. Адвокаты считают, что расследование уголовное дела провели поверхностно и необъективно, а также следователи допустили нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
«Обвинение построено на показаниях лиц, которые правоохранительные органы под угрозами привлечения к уголовной ответственности и создания иных неблагоприятных последствий склонили к сотрудничеству. Так, в частности ключевой свидетель по делу
Фото Зебра. ТВ