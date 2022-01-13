\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 74.57 0.04 14/01
ЦБ EUR 85.46 0.79 14/01
Нал. USD 74.70 / 76.70 18:10
Нал. EUR 85.90 / 86.50 18:10
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
5 594
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 643
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 110
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 452
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Бывшего вице-губернатора Владимирской области обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы

Бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил портал «Зебра-ТВ».

По версии следствия, Чагаев в период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2018 года получал взятки от бывшего директора госпредприятия «Облстройзаказчик» Андрея Бояринова за личное покровительство. В общей сумме Бояринов заплатил Чагаеву 690 тысяч рублей.

Еще один миллион рублей бывший вице-губернатор получил от руководителя «Рязанского научно-реставрационного управления» Вячеслава Тюнина (при посредничестве того же Бояринова). Это продолжалось в период с марта по июнь 2018 года. Как пишут СМИ, это происходило в несколько этапов — как безналичными платежами, так и передачей денег в служебном кабинете в администрации Владимирской области.

Однако защита бывшего вице-губернатора заявила о политической конъюнктуре расследования. Адвокаты считают, что расследование уголовное дела провели поверхностно и необъективно, а также следователи допустили нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

«Обвинение построено на показаниях лиц, которые правоохранительные органы под угрозами привлечения к уголовной ответственности и создания иных неблагоприятных последствий склонили к сотрудничеству. Так, в частности ключевой свидетель по делу Бояринов А. В. под давлением правоохранительных органов согласился оговорить Чагаева в получении взяток только после того, как его привлекли в качестве обвиняемого за преступления против интересов государственной службы. Бояринов, желая избежать строгого наказания за совершенные им преступления, согласился сотрудничать с правоохранительными органами и путем искажения фактов, их неправильного толкования, выдвинул легенду, согласно которой он якобы передал Чагаеву деньги в счет покровительства по службе и в качестве взятки от Тюнина В. В. Доводы Бояринова, как и иных свидетелей — [бывшего директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Дмитрия] Золина, Тюнина В. В., которые осуществляют работу исключительно в интересах оперативных и следственных органов, не имеют ничего общего с действительностью. Их показания непоследовательны и не логичны. Отсутствие достоверных и относимых доказательств причастности Чагаева к какому-либо уголовно наказуемому деянию послужили основной причиной оказания давления на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства со стороны правоохранительных органов», — считают адвокаты.

Фото Зебра. ТВ