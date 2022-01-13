Бывшего вице-губернатора Владимирской области обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы

Бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева обвиняют во взятке в 1 млн от рязанской фирмы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил портал « Зебра-ТВ ».

По версии следствия, Чагаев в период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2018 года получал взятки от бывшего директора госпредприятия «Облстройзаказчик» Андрея Бояринова за личное покровительство. В общей сумме Бояринов заплатил Чагаеву 690 тысяч рублей.

Еще один миллион рублей бывший вице-губернатор получил от руководителя «Рязанского научно-реставрационного управления» Вячеслава Тюнина (при посредничестве того же Бояринова). Это продолжалось в период с марта по июнь 2018 года. Как пишут СМИ, это происходило в несколько этапов — как безналичными платежами, так и передачей денег в служебном кабинете в администрации Владимирской области.

Однако защита бывшего вице-губернатора заявила о политической конъюнктуре расследования. Адвокаты считают, что расследование уголовное дела провели поверхностно и необъективно, а также следователи допустили нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

«Обвинение построено на показаниях лиц, которые правоохранительные органы под угрозами привлечения к уголовной ответственности и создания иных неблагоприятных последствий склонили к сотрудничеству. Так, в частности ключевой свидетель по делу Бояринов А. В. под давлением правоохранительных органов согласился оговорить Чагаева в получении взяток только после того, как его привлекли в качестве обвиняемого за преступления против интересов государственной службы. Бояринов, желая избежать строгого наказания за совершенные им преступления, согласился сотрудничать с правоохранительными органами и путем искажения фактов, их неправильного толкования, выдвинул легенду, согласно которой он якобы передал Чагаеву деньги в счет покровительства по службе и в качестве взятки от Тюнина В. В. Доводы Бояринова, как и иных свидетелей — [бывшего директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Дмитрия] Золина, Тюнина В. В. , которые осуществляют работу исключительно в интересах оперативных и следственных органов, не имеют ничего общего с действительностью. Их показания непоследовательны и не логичны. Отсутствие достоверных и относимых доказательств причастности Чагаева к какому-либо уголовно наказуемому деянию послужили основной причиной оказания давления на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства со стороны правоохранительных органов», — считают адвокаты.

Фото Зебра. ТВ