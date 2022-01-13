А что в кино? «King's man: Начало», «Крик» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Серия фильмов Kingsman, основанная на комиксах Marvel, получила продолжение, а точнее приквел — фильм «King's Man: Начало» режиссера Мэттью Вона. Еще одна новинка — фильм ужасов «Крик» также является продолжением популярной одноименной франшизы. Российский семейный приключенческий фильм «Тайна» рассказывает о двух девочках Кате и Соне, мечтающих отыскать своих родителей. Мультфильм «Даже мыши попадают в рай» сводит вместе двух смертельных врагов -- мышонка и лиса, которые в результате несчастного случая оказываются в раю для зверей и становятся там лучшими друзьями.
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