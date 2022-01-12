Зампред рязанского правительства обсудил уборку города от снега с руководителями предприятий

Он отметил, что обсудил с руководителями предприятий, как синхронизировать усилия всех подразделений и служб по приведению города в порядок, чтобы и пешеходы и водители могли беспрепятственно передвигаться по дорогам и тротуарам.

Зампред регионального правительства Артем Никитин обсудил уборку Рязани от снега с руководителями промышленных предприятий. Встречу, которую инициировал Артем Никитин по поручению губернатора, провели в администрации города. Об этом зампред сообщил на странице в Instagram.

«Благодарю их всех за понимание и готовность помочь», — написал Никитин.

Он отметил, что обсудил с руководителями предприятий, как синхронизировать усилия всех подразделений и служб по приведению города в порядок, чтобы и пешеходы и водители могли беспрепятственно передвигаться по дорогам и тротуарам.

Никитин заявил, что у городской администрации выросло число технических и людских ресурсов.

«Главное — это грамотно их использовать, выстроить по-настоящему эффективную работу, результат от которой моментально увидят все», — добавил он.