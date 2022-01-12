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В ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемичным
По словам представителя ВОЗ, вирус постепенно становится эндемичным, однако на сегодняшний день этого пока не произошло. Это означает, что со временем коронавирус станет привычным явлением.

В ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемичным. Такое заявление в среду, 12 января, сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишут РИА Новости.

По ее словам, вирус постепенно становится эндемичным, однако на сегодняшний день этого пока не произошло. Это означает, что со временем коронавирус станет привычным явлением.

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — сказала эксперт.

По словам Керкхове, коронавирус не может стать эндемичным для какой-то одной страны, если в других пандемия продолжится.