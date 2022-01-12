В Туле мужчина на Land Rover заблокировал выезд скорой

Инцидент случился на улице Щегловская засека.

В Туле мужчина на Land Rover заблокировал выезд скорой. Об этом в среду, 12 января, сообщил telegram-канал Mash.

Инцидент случился на улице Щегловская засека. Скорая приехала к пенсионерке и пока фельдшер осматривал женщину, во двор въехал внедорожник и требовал у шофера скорой уступить дорогу. Последний объяснил, что ему необходимо дождаться конца осмотра.

Тогда водитель на Land Rover поставил автомобиль поперек дороги и заявил, что у него перегрелась коробка передач. После долгих уговоров переставить автомобиль, соседи и врачи оттолкали машину руками.

Теперь водителю иномарки грозит наказание по статье «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами».