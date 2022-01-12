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В Тольятти местный житель домогался до своего сына и детей друзей
Всего мужчина совершил более 100 эпизодов. Заведено более ста уголовных дел.

В Тольятти местный житель домогался до своего сына и детей друзей. Об этом в среду, 12 января, сообщил telegram-канал Shot.

Как пишет издание, 56-летний мужчина работал таксистом. Он неоднократно заставлял сына-подростка и еще двух школьниц трогать его интимные места, также он пытался вести с ними интим-переписки. Все продолжалось с 2017 по 2020 годы. За это время мужчина приставал к детям более 100 раз.

Все выяснилось, когда одна из школьниц показала родителям сообщения от мужчины. Женщина сразу написала заявление, после чего обо всем рассказал запуганный сын таксиста. Оказалось, что мальчик молчал, потому что боялся за жизнь матери — отец пригрозил, что убьет мать, если он все расскажет.

Женщина призналась, что раньше они дружили семьями и иногда доверяли 56-летнему знакомому забирать детей из школы.

На мужчину завели более 100 уголовных дел по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В настоящее время с детьми работают психологи.