В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Прощание» к 90-летию Виктора Агеева

В экспозицию вошло около 60 черно-белых разножанровых работ мастера, в том числе — портретов Ирины Сергеевой, ставших его своеобразной визитной карточкой.

В среду, 12 января, в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» откроется выставка «Прощание». Она посвящена 90-летию со дня рождения известного рязанского фотохудожника Виктора Агеева (1932-2017). В экспозицию вошло около 60 черно-белых разножанровых работ мастера, в том числе — портретов Ирины Сергеевой, ставших его своеобразной визитной карточкой.

Выставку подготовил Союз фотохудожников России, почетным членом которого был Виктор Агеев. Он также был одним из инициаторов его создания в 1990 году.

Виктор Агеев — основатель и в течение 20 лет (до 1986 года) бессменный руководитель студенческого фотоклуба «Мещера», который первый в России получил почетное звание «народного» (1975 год). Организатор всесоюзного межклубного кругового обмена «Фотоорбита», просуществовавшего до 1993 года. Участник более 165 фотовыставок городского, областного, всероссийского и международного масштаба, в том числе — более 40 персональных выставок в 30 городах и поселках России, Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана и Украины. В 2011 году Виктору Агееву присвоено звание заслуженного работника культуры России.

Выставка пройдет с 12 января до 5 февраля по адресу «Фотодома»: улица Почтовая, дом № 58). Режим работы — ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

Вход по QR-коду свободный. Мероприятие для лиц, старше 12 лет.