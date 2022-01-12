В Рязанской области похолодает до -20 градусов

На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы.

В Рязанской области похолодает до -20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 13 января, на территории Рязанской области будет облачно. Ночью и днем небольшой снег, местами метель. На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы.

Ночью ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, днем — юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -16,-11 градусов, местами может опустится до — 20 градусов. Днем -13,-8 градусов, местами до -16 градусов.