В Рязанской области подтверждено заболевание «омикроном»

Штамм выявили у военнослужащего, который прилете из африканской республики в начале января 2022 года.

В Рязанской области подтверждено заболевание «омикроном». Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Штамм выявили у военнослужащего, который прилете из африканской республики в начале января 2022 года.

Сообщается, что мужчину изолировали. Заболевание протекает в легкой форме, так как ранее он вакцинировался.

Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор.

В оперштабе жителям Рязанской области порекомендовали соблюдать меры профилактики и сделать прививку.