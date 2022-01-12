В Рязанской области подтверждено заболевание «омикроном»
Штамм выявили у военнослужащего, который прилете из африканской республики в начале января 2022 года.
В Рязанской области подтверждено заболевание «омикроном». Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
Штамм выявили у военнослужащего, который прилете из африканской республики в начале января 2022 года.
Сообщается, что мужчину изолировали. Заболевание протекает в легкой форме, так как ранее он вакцинировался.
Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор.
В оперштабе жителям Рязанской области порекомендовали соблюдать меры профилактики и сделать прививку.