В Рязанской области на стоянки отправляют автомобили, мешающие уборке снега

За сутки на стоянки отправили 12 машин, водители которых нарушили правила остановки и стоянки.

В Рязанской области на стоянки отправляют автомобили, мешающие уборке снега. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

За сутки на стоянки отправили 12 машин, водители которых нарушили правила остановки и стоянки.

С улицы Семена Середы за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена» эвакуировали автомобиль Chevrolet. За подобные нарушения машины направили на стоянку с других улиц Рязани, в том числе Высоковольтную, Сенную, Право-Лыбедскую, Новослободскую и другие. Отмечается, что некоторые водители умышленно допускают нарушения, из-за чего возникают заторы.

«Остановка и стоянка автомашин ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств создает препятствия для безопасной посадки и высадки пассажиров, а остановка на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, создает опасные аварийные ситуации для пешеходов, которые вынуждены выходить на дорогу из-за автомобиля, закрывающего обзор», — подчеркнули в полиции.

Нарушителям грозит эвакуация машин.