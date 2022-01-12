В Рязанской области 13 человек скончались от коронавируса

За все время жертвами COVID-19 стали 2 653 рязанцев.

В Рязанской области 13 человек скончались от коронавируса. Об этом в среду, 12 января, сообщил федеральный оперштаб.

За все время жертвами COVID-19 стали 2 653 рязанцев.

Также за сутки коронавирус обнаружили у 75 человек, победили болезнь — 137 местных жителя. С начала пандемии ковидом выявили у 62 552 человек, выздоровели от коронавируса — 58 126.

В России за сутки от COVID-19 скончались 745 человек. За все время коронавирус унес жизни 318 432 человек. Также сообщается, что 17 946 заразились ковидом, еще 26 346 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом заболели 10 702 150, победили болезнь — 9 758 364.