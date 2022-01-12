В Рязани задержали мужчину, избившего знакомого

Выяснилось, что мужчину разыскивают в Михайловском районе. Летом 2021 года ранее судимого злоумышленника задерживали за кражу телефона у жительницы Михайлова. Уголовное дело расследовали и направляли в суд.

В Рязани полицейские задержали мужчину, который избил знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам сообщили, что в доме на улице Сельских Строителей хозяина квартиры избил его знакомый. Полиция приехала на указанный адрес и задержала 51-летнего пьяного рязанца.

Выяснилось, что мужчину разыскивают в Михайловском районе. Летом 2021 года ранее судимого злоумышленника задерживали за кражу телефона у жительницы Михайлова. Уголовное дело расследовали и направляли в суд. Мужчина не приходил на судебные заседания, из-за чего его объявляли в федеральный розыск.

Задержанного доставили в полицию для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.