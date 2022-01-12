В Рязани пьяный водитель ответит в суде за то, что протащил за машиной сотрудника ДПС. Об этом
10 января 2022 года на одной из улиц Рязани полицейские заметили нетрезвого водителя. Когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора, сотрудник ДПС подбежал к ней и потребовал прекратить движение. 27-летний житель Кадомского района, который был за рулем, проигнорировал требования полицейского и продолжил движение. Перед этим сотрудник ДПС успел схватить его за куртку.
В итоге легковушка протащила полицейского за собой несколько десятков метров. Он получил несколько переломов.
Пьяного водителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).
Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин ходатайствовал о поощрении сотрудника «за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя».