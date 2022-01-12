В Рязани пьяный водитель ответит в суде за то, что протащил за машиной сотрудника ДПС

Полицейский получил несколько переломов, возбуждено уголовное дело.

В Рязани пьяный водитель ответит в суде за то, что протащил за машиной сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

10 января 2022 года на одной из улиц Рязани полицейские заметили нетрезвого водителя. Когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора, сотрудник ДПС подбежал к ней и потребовал прекратить движение. 27-летний житель Кадомского района, который был за рулем, проигнорировал требования полицейского и продолжил движение. Перед этим сотрудник ДПС успел схватить его за куртку.

В итоге легковушка протащила полицейского за собой несколько десятков метров. Он получил несколько переломов.

Пьяного водителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин ходатайствовал о поощрении сотрудника «за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя».