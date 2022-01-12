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В Рязани охранник незаконно хранил у себя боевой пистолет с глушителем и патроны
56-летний мужчина сам внес конструктивные изменения в охолощенное оружие. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани охранник незаконно хранил у себя боевой пистолет с глушителем и патроны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские получили информацию, что 56-летний ранее не судимый рязанец хранит в своей квартире на улице Электрозаводской огнестрельное оружие. Суд выдал постановление на осмотр квартиры. Оперативники нашли в доме и изъяли боевой пистолет с глушителем, более 200 патронов и четыре магазина.

Экспертиза установила, что оружие кустарно переделали из охолощенного пистолета Р-411, созданного на базе пистолета Макарова.

По предварительной информации, рязанце работал охранником и сам переделал пистолет в боевой. Патроны он сделал из составляющих, которые купил в интернете.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Ему грозит лишение свободы до трех лет.