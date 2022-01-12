В Рязани на пешеходном переходе сбили ребенка

В результате происшествия пешеход получил травмы.

В Рязани на пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 11 января, в 08:30. На Касимовском шоссе около дома № 12 32-летний житель Рязани на Renauit Logan наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.