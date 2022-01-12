В российский загранпаспорт предложили добавить графу о вакцинации

По мнению автора предложение, это должно упростить путешествие россиян по миру.

В российский загранпаспорт предложили добавить графу о вакцинации. Об этом пишет РИА Новости.

Автор предложения — первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Политик предложил добавить в загранпаспорт россиян новый раздел о вакцинации от коронавируса и результатах ПЦР-тестов.

По его мнению, новый раздел упросит путешествие россиян в другие страны, так как им не придется возить с собой много сопутствующих документов для пересечения границ.