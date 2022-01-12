В российский загранпаспорт предложили добавить графу о вакцинации
По мнению автора предложение, это должно упростить путешествие россиян по миру.
В российский загранпаспорт предложили добавить графу о вакцинации. Об этом пишет РИА Новости.
Автор предложения — первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Политик предложил добавить в загранпаспорт россиян новый раздел о вакцинации от коронавируса и результатах ПЦР-тестов.
По его мнению, новый раздел упросит путешествие россиян в другие страны, так как им не придется возить с собой много сопутствующих документов для пересечения границ.