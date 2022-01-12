В России проиндексируют материнский капитал и другие пособия на 8,4%

Индексация будет происходить с 1 февраля. Уточняется, что маткапитал на первого ребенка составит 523,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подготовило правительство России.

В России проиндексируют материнский капитал и другие пособия на 8,4%. Об этом в среду, 12 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Индексация будет происходить с 1 февраля. Уточняется, что маткапитал на первого ребенка составит 523,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подготовило правительство России.

«Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки», — говорится в сообщении.

В Минтруде уточнили, что все указанные выплаты, кроме маткапитала, индексируются каждый год с 1 февраля. Также сообщается, что средства, которые необходимы для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет. В общей сложности эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек.