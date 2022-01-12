В России предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

Депутат аргументировал это тем, что по законодательству гражданин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года вступления в наследственность.

В России предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщило RT .

Депутат аргументировал это тем, что по законодательству гражданин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года вступления в наследственность.

По мнению Федорова, эта норма создает определенные трудности для наследников, у которых уже есть свое жилье и изначально планируют продажу полученного наследства. В этом случае им придется заплатить 13%-ный налог либо ждать три года и платить «коммуналку» за жилье, которым они не пользуются. При этом унаследованное имущество не всегда годится для сдачи помещения в аренду.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте обращения.