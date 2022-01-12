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В России предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости
Депутат аргументировал это тем, что по законодательству гражданин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года вступления в наследственность.

В России предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщило RT.

Депутат аргументировал это тем, что по законодательству гражданин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года вступления в наследственность.

По мнению Федорова, эта норма создает определенные трудности для наследников, у которых уже есть свое жилье и изначально планируют продажу полученного наследства. В этом случае им придется заплатить 13%-ный налог либо ждать три года и платить «коммуналку» за жилье, которым они не пользуются. При этом унаследованное имущество не всегда годится для сдачи помещения в аренду.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте обращения.