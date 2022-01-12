В регионе начался второй этап отбора рязанских студентов для обучения по программе «Экспортный форсаж»

Программа школы экспорта Российского экспортного центра «Экспортный форсаж» реализуется в области на базе Рязанского центра экспорта. О том, что в программе могут участвовать студенты, официально стало известно в конце ноября на форуме «Время эффективных решений. Экспортный форсаж».

В регионе начался второй этап отбора рязанских студентов для обучения по программе «Экспортный форсаж». Всего в конкурсе три этапа. По итогам обучения, слушатели напишут бизнес-планы по выходу предприятий на зарубежные рынки.

Программа школы экспорта Российского экспортного центра «Экспортный форсаж» реализуется в области на базе Рязанского центра экспорта. О том, что в программе могут участвовать студенты, официально стало известно в конце ноября на форуме «Время эффективных решений. Экспортный форсаж». Заявки подали более 50 учащихся. На первом этапе они писали эссе, на втором — тестирование по английскому языку, на третьем их ждет личное собеседование. После заключительного третьего этапа отбора к обучению приступят 11 студентов.

Программа обучения «Экспортный форсаж» разработана для обучения компетентных кадров, так как экспортные показатели региона с каждым годом растут.

О том, сколько региональных компаний с помощью экспорта вышли за последний год на зарубежные рынки и что это за предприятия, какая продукция рязанских производителей пользуется наибольшим спросом за рубежом, читайте в интервью с руководителем Рязанского центра экспорта Анатолием Маркиным в спецпроекте РЗН. Инфо «Экономические итоги года».

Для подготовки спецпроекта удалось побеседовать с губернатором Николаем Любимовым. Он рассказал, почему индустриальный парк «Рязанский» считает прорывным проектом, какие решения помогли развитию фармацевтического сектора, как рязанским аграриям удалось собрать очередной рекордный урожай. Губернатор ответил на вопросы, зачем лично участвует в бизнес-миссиях и возглавляет их, а также каких приоритетов в развитии экономике он будет придерживаться в 2022 году.

Кроме главы региона, интервью для спецпроекта дали заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, руководитель Рязанского центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Любимова и руководитель центра кластерного развития Максим Жданов.

Спецпроект «Экономические итоги года» читайте по ссылке.