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В Пронске произошло короткое замыкание в здании военкомата
Возгорания не было, потому что задымление произошло из-за короткого замыкания. Сотрудники вернулись к работе после проветривания помещения.

Во вторник, 11 января, в Пронске в здании военкомата произошло короткое замыкание. Об этом пишет ИД «Пресса».

Около 15:00 густые клубы дыма повалили из котельной. Военком Пронского и Старожиловского районов Евгений Антонов обесточил здание, отключив электричество.

«Сотрудники военкомата дождались на улице приезда пожарной машины. Она буквально через четыре минуты после вызова была уже на месте», — рассказал Антонов.

Отмечается, что возгорания не было, потому что задымление произошло из-за короткого замыкания. Сотрудники вернулись к работе после проветривания помещения.

«Мы включили резервный котел, а поврежденный в этот же день отправили в ремонт, — пояснил военком. — В здании тепло и комфортно, работаем в обычном режиме».