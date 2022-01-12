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В Подмосковье нашли тело обезглавленной пенсионерки
Труп 63-летней женщины нашли на кухне, а ее голову в соседней комнате.

В Подмосковье нашли тело обезглавленной пенсионерки. Об этом пишет telegram-канал Mash, во вторник, 11 января.

Тело нашли в Люберцах, в одной из квартир на улице Льва Толстого. Коммунальщики вызвали службу отлова животных, так как из квартиры несколько недель доносился лай собаки. Сама хозяйка также продолжительное время не выходила на связь.

Труп 63-летней женщины нашли на кухне, а ее голову в соседней комнате.

Сообщается также, что собаку усыпили.