В Михайлове сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками

28-летнего местного жителя передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.

В Михайлове сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.

Росгвардейцы заметили подозрительного мужчину на улице 23-го Партсъезда и остановили его для проверки документов. У 28-летнего местного жителя нашли металлический контейнер, внутри которого находились свертки с белым порошком. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 1,93 грамма.

Мужчину передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.