В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибла семья с двумя детьми

В аварии погибли два 16-летних друга. У мальчиков 13 января должен был быть день рождения.

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибла семья с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла в среду, 12 января, в 09:15 в районе поселка Кошурниково Курагинского района. НА 150- километре автодороги «Саяны» столкнулись Nissan Almera и рейсовый автобус.

В ДТП погибли пассажиры легковушки: мужчина 1960 года рождения и его супруга 1961 года рождения, а также их 16-летний внук и его друг. «КП-Красноярск» пишет , что мальчики родились в один день — 13 января.

Три пассажира автобуса получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре Красноярского края добавили, что автобус принадлежит управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района.