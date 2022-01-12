В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибла семья с двумя детьми
В аварии погибли два 16-летних друга. У мальчиков 13 января должен был быть день рождения.
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибла семья с двумя детьми. Об этом
Авария произошла в среду, 12 января, в 09:15 в районе поселка Кошурниково Курагинского района. НА 150- километре автодороги «Саяны» столкнулись Nissan Almera и рейсовый автобус.
В ДТП погибли пассажиры легковушки: мужчина 1960 года рождения и его супруга 1961 года рождения, а также их 16-летний внук и его друг. «КП-Красноярск»
Три пассажира автобуса получили травмы, им оказали медицинскую помощь.
В прокуратуре Красноярского края добавили, что автобус принадлежит управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района.