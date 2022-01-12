В Кировской области мужчина зарезал своего пятилетнего сына и повесился

В доме нашли записку со словами: «Спасибо, почувствуй мою боль».

В Кировской области мужчина зарезал своего пятилетнего сына и повесился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Во вторник, 11 января, в одном из домов поселка Зенгино в Оричевском районе нашли тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом с ним лежал труп его отца. Квартира была закрыта изнутри.

Как сообщается telegram-канал Shot, мужчине был 31 год, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и работал на заводе.

По предварительной версии, трагедия произошла, когда его жена со старшим сыном уехали в больницу. В полицию о случившемся сообщили соседи.

Также в доме нашли записку со словами: «Спасибо, почувствуй мою боль». Родственники семьи рассказали, что мужчина и раньше пытался совершить суицид, потому что подозревал, что ребенок не от него.

Возбуждено уголовное по статье 150 УК РФ («Убийство»).