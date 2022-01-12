В Казахстане люди массово начали продавать краденые во время митинга вещи

Объявления о продаже начали размещать на местных сайтах после того, как в стране заработал интернет.

В Казахстане люди массово начали продавать краденые во время митинга вещи. Об этом в среду, 12 января, сообщил telegram-канал « Реальная Война ».

Объявления о продаже начали размещать на местных сайтах после того, как в стране заработал интернет. Люди массово начали продавать вещи, которые украли во время митингов, по очень низким ценам.

На местных сайтах объявлений можно найти технику, золото, парфюм, брендовую одежду.