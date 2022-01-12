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В Иркутской области три человека погибли в ДТП с катафалком
ДТП произошло 12 января около 8:20 на 1839 километре федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулись «ГАЗель», принадлежащая одной из ритуальных фирм и фура Volvo, передает «КП-Иркутск».

В Иркутской области три человека погибли в ДТП микроавтобусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 12 января около 8:20 на 1839 километре федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулись «ГАЗель», принадлежащая одной из ритуальных фирм и фура Volvo, передает «КП-Иркутск». Катафалк, перевозивший тело усопшего, превратился в груду металла.

Три человека погибли. Все погибшие и пострадавшие находились в «ГАЗели».

Отмечается, что погибли водитель катафалка, жена и двоюродная сестра усопшего, которые ехали на траурную церемонию.