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В центре европейской части России потеплеет на 20 градусов
По словам синоптика, потепление в конце этой недели ожидается в центре и на севере европейской части России. Дело в циклоне, который вызовет резкое понижение атмосферного давления сразу на 25-30 миллиметров ртутного столба.

В центре европейской части России потеплеет на 20 градусов. Об этом в среду, 12 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщили РИА Новости.

По словам синоптика, потепление в конце этой недели ожидается в центре и на севере европейской части России. Дело в циклоне, который вызовет резкое понижение атмосферного давления сразу на 25-30 миллиметров ртутного столба.

Погода поменяется уже в ночь на 14 января. Атмосферный вихрь в это время придет из Гренландии в Москву. За сутки температура воздуха повысится на 20 градусов.

Далее циклон пойдет на Северо-западный федеральный округ, центр европейской территории России, в Крым, Ростов и Краснодар.