Умер телеведущий Михаил Зеленский

Журналисту было 46 лет, он умер во время отдыха в Доминикане. Предварительно причиной смерти стал инсульт.

Умер телеведущий Михаил Зеленский. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Журналисту было 46 лет, он умер во время отдыха в Доминикане, где был с женой.

Telegram-канал Baza пишет, что предварительно причиной смерти стал инсульт. Телеведущего госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

Михаил Зеленский вел на телеканале «Россия-Культура» программу «Билет в Большой», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее журналист вел новости на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, Зеленский работал в эфире «России-24».