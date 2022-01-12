Сорокина прокомментировала ситуацию со снегопадом в городе

Она заявила, что в городе сохраняются проблемы с уборкой второстепенных улиц и дворов.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с представителями управляющих компаний, ТСЖ, других организаций, обслуживающих жилой сектор. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

«Разговор состоялся серьезный и жесткий, целью которого была выработка конкретных антикризисных мер», — отметила мэр.

Она заявила, что в городе сохраняются проблемы с уборкой второстепенных улиц и дворов.

«Вопиющие случаи — спецмашины, в частности, машины скорой помощи буксуют в снегу. Машины, которые вывозят мусор, не могут подъехать к контейнерам. Жильцы на своих личных автомобилях застревают во дворах», — написала Сорокина.

Она привела в пример УК и ТСЖ, которые справляются со своими обязанностями. Также она отметила, что есть те, кто после указаний горадминистрации принимает необходимые меры.

Сорокина раскритиковала управляющие компании, которые не очищают контейнерные площадки и подъезды к ним.

«Не надо перекладывать ответственность и говорить, что это муниципальная земля! Это земля, которая используется для нужд жителей дома», — заявила мэр.

Она отметила, что нужно действовать сообща, чтобы очистить город от снега.

Сорокина заявила, что дала поручение начать прием снега на полигоне в Хамбушево с 6:00. На данный момент он начинает принимать снег от организаций с 8:00 из-за пересменка.

Также она поручила заместителю Борису Ясинскому рассмотреть возможность временно понизить стоимость платных талонов на прием снега. Глава горадминистрации назвала проблемой аренду техники для расчистки дворов.

«Сейчас она предоставляется по завышенным ценам. На заседании штаба по зимней уборке необходимо проработать этот вопрос с организациями, готовыми к конструктивному сотрудничеству», — написала Сорокина.

Она также отметила, что поступила жалоба на хозяйствующие субъекты, находящиеся в жилом фонде. Сорокина поручила зафиксировать нарушения и принять меры."Прекрасно понимаю, насколько сейчас непростой период… Но жители хотят выйти из подъезда и не упасть в сугроб, дойти до остановки или сесть в машину и не застрять. Во дворах должно быть безопасно! Управление жилым фондом — это бизнес, и он должен быть социально ответственным!" — заключила мэр.