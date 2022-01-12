Скончалась мать погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца
«Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь», — сказал Добровинский.
Умерла мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом сообщил
«Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь», — сказал Добровинский.
Женщина жила в селе Кузьминском в Рязанской области.
Там же хоронили ее сына.