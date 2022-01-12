Рязанский кожевенный завод стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

В перечень лучших товаров России вошел артикул натуральной кожи «Суприм Галант» от рязанского производителя.

В перечень лучших товаров России вошел артикул натуральной кожи «Суприм Галант» от рязанского производителя.

Также в рамках данной программы вручен почетный знак «Отличник качества» технологу АО «Русская кожа» за вклад в развитие артикулов галантерейных кож и высокое качество производимой продукции.

«100 лучших товаров России» — это самый известный в стране конкурс, в котором оценивают качество продукции. Конкурс имеет высокую репутацию, а также массовость и масштаб охвата.

Товарный знак конкурса «100 лучших товаров России» — известный и авторитетный бренд, предоставляющий лучшим производителям реальные конкурентные преимущества. Продукция, маркируемая этим знаком, гарантированно соответствует всем нормативным требованиям к безопасности и качеству.