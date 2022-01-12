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Рязанские предприятия отчитались об уборке снега
В горадминистрации прошла встреча с представителями организаций, которые оказали содействие в уборке Рязани от последствий снегопада.

В среду, 12 января, в горадминистрации прошла встреча с представителями организаций, которые оказали содействие в уборке Рязани от последствий снегопада. Об этом сообщил сайт мэрии.

Совещание провели заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин и глава администрации Елена Сорокина.

«Мы должны максимально консолидировать усилия власти и бизнес-сообщества, — подчеркнул Артем Никитин, — Об этом говорил на заседании правительства губернатор Николай Любимов. Он поручил наладить взаимодействие с крупными городскими предприятиями».

Сорокина рассказала, что многие откликнулись на призыв и приступили к работе. Она поблагодарила тех, кто помогает городу в уборке.

РКБ «Глобус» расчистил участок вдоль предприятия по улице Высоковольтной и проезд Завражнова, тротуар, въезд и территорию детского сада № 10 по улице Могэс.

Рязанский приборный завод сделал уборку на участке тротуара у предприятия по улицам Шевченко и Типанова, тротуаре по улице Семена Середы.

ООО «Рязаньнефтегазстрой» расчистил тротуары от дома № 16 до дома № 62, по улицам Чкалова, Весенней от улицы Высоковольтной до Шевченко, территорию и подъезд к контейнерным площадкам у домов №№ 88, 140, 172 по Михайловскому шоссе.

В Московском районе помогают заводы «Красное Знамя», «Тяжпрессмаш», «Точинвест», «360-АРЗ», «Станкостроительный», ООО «Рязаньнефтегазстрой», ООО «Стройгазсервис». В Октябрьском районе — «Рязанский завод плавленых сыров», ЗАО «Сплав», заводы «КРЗ», «Техно», «Керамзит», «Теплоприбор», ПАО «Ростелеком». В Советском районе — «Рязанский Радиозавод», АО «ГРПЗ».