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Рязанец вернул сгоревшие в пожаре 157 тысяч рублей
У жителя одного из районов Рязанской области в огне пострадали банкноты на 157,5 тысяч рублей. Он решил обратиться в коммерческий банк, откуда банкноты направили в рязанское отделение Банка России.

Рязанец вернул сгоревшие в пожаре 157 тысяч рублей. Об этом в среду, 12 января, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

У жителя одного из районов Рязанской области в огне пострадали банкноты на 157,5 тысяч рублей. Он решил обратиться в коммерческий банк, откуда банкноты направили в рязанское отделение Банка России.

«Банкноты можно бесплатно обменять, даже если значительный фрагмент утрачен, при этом требуется, чтобы сохранилось не менее 55% площади денежного знака. Если на экспертизу сдаются обгоревшие купюры, собственник должен приложить справку о пожаре», — сообщили в пресс-службе.

Эксперты неделю восстанавливали каждую банкноту и смогли отдать рязанцу почти всю сумму: из 157,5 тысяч рублей только 100 рублей не удалось подтвердить.