Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии. Слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой привело агентство «
В настоящее время в России трудовой стаж не играют большой роли для начисления пенсии, однако, по словам экономиста, в отдельных случаях он может пригодиться.
«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — сказала она.
Григорьева также напомнила, что сейчас время очного обучения студента не считается за трудовой стаж. А вот срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком — учитывается, но при условии, что человек работал до и после этого момента.
Кроме того, специалист пояснила, что размер страховых взносов, которые были на работодателе, сейчас играют большее значение, чем стаж.