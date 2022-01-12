Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

Слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой привело агентство «Прайм».

Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии. Слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой привело агентство « Прайм ».

В настоящее время в России трудовой стаж не играют большой роли для начисления пенсии, однако, по словам экономиста, в отдельных случаях он может пригодиться.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — сказала она.

Григорьева также напомнила, что сейчас время очного обучения студента не считается за трудовой стаж. А вот срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком — учитывается, но при условии, что человек работал до и после этого момента.

Кроме того, специалист пояснила, что размер страховых взносов, которые были на работодателе, сейчас играют большее значение, чем стаж.