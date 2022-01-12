\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
-11°
Чтв, 13
-15°
Птн, 14
ЦБ USD 74.84 -0.29 12/01
ЦБ EUR 84.88 -0.25 12/01
Нал. USD 73.50 / 75.30 11:27
Нал. EUR 83.50 / 84.93 11:27
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 918
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 973
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 401
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты
Уточняется, что в 2021 году ФАС провело ряд совещаний с крупными торговыми сетями. В частности, речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечить их наличие в магазинах.

Ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты. Такое предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы, сообщило агентство ТАСС.

«По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров», — отметила антимонопольная служба.

Уточняется, что в 2021 году ФАС провело ряд совещаний с крупными торговыми сетями. В частности, речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечить их наличие в магазинах. В результате три ретейлера — АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») и торговая сеть «Бристоль» — согласились ограничить торговые наценки до 10-15%.