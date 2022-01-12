Ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты

Уточняется, что в 2021 году ФАС провело ряд совещаний с крупными торговыми сетями. В частности, речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечить их наличие в магазинах.

Ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты. Такое предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы, сообщило агентство ТАСС .

«По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров», — отметила антимонопольная служба.

Уточняется, что в 2021 году ФАС провело ряд совещаний с крупными торговыми сетями. В частности, речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечить их наличие в магазинах. В результате три ретейлера — АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») и торговая сеть «Бристоль» — согласились ограничить торговые наценки до 10-15%.