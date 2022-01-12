Ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты. Такое предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы, сообщило
«По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров», — отметила антимонопольная служба.
Уточняется, что в 2021 году ФАС провело ряд совещаний с крупными торговыми сетями. В частности, речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечить их наличие в магазинах. В результате три ретейлера — АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») и торговая сеть «Бристоль» — согласились ограничить торговые наценки до 10-15%.