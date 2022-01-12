Работники Рязанского приборного завода получили дипломы президентской программы

Шесть сотрудников завода успешно защитили аттестационные работы по программе «Менеджмент».

Шесть сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») успешно защитили аттестационные работы по программе «Менеджмент» в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).

Обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина успешно завершили руководитель группы Максим Никифоров, начальник производственно-диспетчерского бюро Наталья Чичканова, начальник бюро Дмитрий Сорокин, заместитель начальника отдела Сергей Мохов, заместитель начальника производственно-технического комплекса Константин Сафронов и начальник цеха Алексей Ромадин.

«Президентская программа — действенный и эффективный инструмент роста человеческого потенциала и развития управленческих компетенций руководящих кадров нашего предприятия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Сегодняшние выпускники успешно прошли все образовательные этапы программы, получили дипломы, но основных экономических, производственных и управленческих результатов им предстоит добиваться уже в процессе работы. Сегодня на заводе успешно трудятся и применяют на практике полученные знания 85 заводчан, которые в разные годы обучались по этой программе. Всего же президентскую программу по направлению от предприятия окончили 159 человек».

Выпускник программы Максим Никифоров рассказал, что обучение помогло ему систематизировать знания, полученные в вузе и на предприятии, изучить организационные и экономические методы управления, овладеть технологией принятия решений и получить бесценный управленческий опыт, что наверняка поможет развитию карьеры.

«Кроме того, благодаря участию в президентской программе мы приобрели многочисленные деловые контакты», — резюмировал он.

Президентская программа реализуется в России более 20 лет. Это масштабный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — министерство экономического развития России, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России.