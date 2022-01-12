Работники Рязанского приборного завода получили дипломы президентской программы

Шесть сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») успешно защитили аттестационные работы по программе «Менеджмент» в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).
Обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета имени
«Президентская программа — действенный и эффективный инструмент роста человеческого потенциала и развития управленческих компетенций руководящих кадров нашего предприятия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Сегодняшние выпускники успешно прошли все образовательные этапы программы, получили дипломы, но основных экономических, производственных и управленческих результатов им предстоит добиваться уже в процессе работы. Сегодня на заводе успешно трудятся и применяют на практике полученные знания 85 заводчан, которые в разные годы обучались по этой программе. Всего же президентскую программу по направлению от предприятия окончили 159 человек».
Выпускник программы Максим Никифоров рассказал, что обучение помогло ему систематизировать знания, полученные в вузе и на предприятии, изучить организационные и экономические методы управления, овладеть технологией принятия решений и получить бесценный управленческий опыт, что наверняка поможет развитию карьеры.
«Кроме того, благодаря участию в президентской программе мы приобрели многочисленные деловые контакты», — резюмировал он.
Президентская программа реализуется в России более 20 лет. Это масштабный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — министерство экономического развития России, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России.