Полиция не нашла взрывных устройств в учебных заведениях Екатеринбурга

В среду утром, 12 января, неизвестный разослал сообщения о минировании школ. Письма пришли на электронные адреса 170 образовательных организаций. Уточняется, что информационной атаке подверглись также учебные заведения других городов области — Качканары, Новоуральска и Заречного.

Полиция не нашла взрывных устройств в учебных заведениях Екатеринбурга. Об этом в среду, 12 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

В среду утром, 12 января, неизвестный разослал сообщения о минировании школ. Письма пришли на электронные адреса 170 образовательных организаций. Уточняется, что информационной атаке подверглись также учебные заведения других городов области — Качканары, Новоуральска и Заречного.

«По итогам проверочных мероприятий полиции, поискам криминальных предметов в школах, вузах и колледжах официально дан отбой в 21:00 (19:00 мск). Опасных устройств не обнаружено. Информационным атакам подверглись не только учебные заведения Екатеринбурга, но и других городов области, в том числе Качканара, Новоуральска и Заречного. По итогам анализа произошедших событий следственные органы полиции Екатеринбурга уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сказал он.

Всего полицейские за день проверили на наличие бомб 145 школ, девять колледжей, 11 вузов. Из них эвакуировали более 60 тысяч человек.

В связи с поступившими сообщениями о минировании полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»