Объявлен тендер на установку светофора на трассе «Спас-Клепики — Рязань» около «Снегирей» за девять миллионов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Цена контракта — 9,2 млн рублей. Тендер разместили на сайте 27 декабря. Срок подачи заявок — до 12 января 2022 года.
Подрядчику, который выиграет тендер, в течение 20 рабочих необходимо провести работы на участке: демонтировать старые дорожные знаки, ограждение и другие металлические конструкции.
Перед монтажом светофора подрядчик должен будет провести обследование транспортных потоков, существующей схемы организации движения, пропускной способности и состояния проезжих частей и тротуаров.
Подрядчику также необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ для устройства светофорных объектов.
Речь идет о 59-й километр трассы «Спас-Клепики -Рязань», где расположены выезды на дорогу из Полян и поселка «Снегири».