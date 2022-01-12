\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
-11°
Чтв, 13
-15°
Птн, 14
ЦБ USD 74.53 -0.31 13/01
ЦБ EUR 84.67 -0.21 13/01
Нал. USD 73.50 / 75.30 14:15
Нал. EUR 83.50 / 84.79 14:15
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 999
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 051
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 483
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Объявлен тендер на установку светофора на трассе «Спас-Клепики — Рязань» около «Снегирей» за девять миллионов
Речь идет о 59-й километр трассы «Спас-Клепики -Рязань», где расположены выезды на дорогу из Полян и поселка «Снегири».

Объявлен тендер на установку светофора на трассе «Спас-Клепики — Рязань» около «Снегирей» за девять миллионов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Цена контракта — 9,2 млн рублей. Тендер разместили на сайте 27 декабря. Срок подачи заявок — до 12 января 2022 года.

Подрядчику, который выиграет тендер, в течение 20 рабочих необходимо провести работы на участке: демонтировать старые дорожные знаки, ограждение и другие металлические конструкции.

Перед монтажом светофора подрядчик должен будет провести обследование транспортных потоков, существующей схемы организации движения, пропускной способности и состояния проезжих частей и тротуаров.

Подрядчику также необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ для устройства светофорных объектов.

Речь идет о 59-й километр трассы «Спас-Клепики -Рязань», где расположены выезды на дорогу из Полян и поселка «Снегири».