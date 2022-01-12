Объявлен тендер на установку светофора на трассе «Спас-Клепики — Рязань» около «Снегирей» за девять миллионов

Речь идет о 59-й километр трассы «Спас-Клепики -Рязань», где расположены выезды на дорогу из Полян и поселка «Снегири».