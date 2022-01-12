На Ряжском шоссе произошло массовое ДТП

ДТП произошло около 10:25 у дома № 20 по Ряжскому шоссе. 54-летний житель Челябинской области на грузовике Scania с полуприцепом врезался в «КамАЗ», за рулем которого был 69-летний водитель.

В среду, 12 января, в Рязани на Ряжском шоссе столкнулись два грузовика и Chevrolet. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 10:25 у дома № 20 по Ряжскому шоссе. 54-летний житель Челябинской области на грузовике Scania с полуприцепом врезался в «КамАЗ», за рулем которого был 69-летний водитель.

От удара «КамАЗ» отбросило на Chevrolet Lacetti, которым управлял 47-летний рязанец.

Водитель «легковушки» получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка по факту ДТП. Обстоятельства уточняются.