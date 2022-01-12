Елена Сорокина вновь проверила уборку снега в Рязани

Итоги она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

Елена Сорокина вновь проверила уборку снега в Рязани. Об этом в среду, 12 января, она сообщила на личной странице « ВКонтакте ».

По словам главы города, она вновь недовольна уборкой снега напротив Рязани-1. Паркова нечищена, а вместо старого сугроба «вырос» новый. Также снег не убрали у поликлиники № 2 по улице Профессора Никулина, у дома № 1 корпус 4 по улице Чкалова, у дома № 91 корпус 1 по улице Ленинского Комсомола, дорога к школе № 34, перекрестке улиц Островского и Черновицкой, у магазина «Пятерочка» на улице Островского, а также улицах Толстого, Чернышевского и 6-я линия.

«С подрядчиком по Железнодорожному району надо расставаться и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Наша позиция однозначна и принципиальна — мы даем работу и исправно платим — исполняй контракт! Зачем браться за то, что не по силам?» — написала мэр.