Депутат рязанской гордумы Светлана Ворнакова назначена директором школы № 62

Обязанности директора на нее возложили с 30 декабря 2021 года.

Депутат рязанской гордумы Светлана Ворнакова назначена директором школы № 62. Об этом она сообщила на своей странице « ВКонтакте ».

Светлана Ворнакова уточнила, что обязанности директора на нее возложили с 30 декабря 2021 года.

Она поблагодарила рязанское региональное и городское отделение партии «Единая Россия».

«Это были интересные 11 лет общественно — политической жизни. Было много встреч и знакомств с разными людьми. Работа в большом и дружном коллективе. За эти 11 лет было много интересных проектов и событий: митинги, субботники, праймериз и выборы», — отметила депутат.

Также Ворнакова добавила, что до сентября 2023 года будет продолжать общественно-политическую деятельность в качестве депутата рязанской городской думы.