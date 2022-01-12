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Активисты раскритиковали стратегию развития городского транспорта в Рязани
Урбанисты подчеркнули, что в проекте есть много недоработок.

Рязанские урбанисты раскритиковали стратегию развития общественного транспорта. Сообщение опубликовано в группе «Городские проекты в Рязани» «ВКонтакте».

Активисты подчеркнули, что в проекте есть много недоработок. Так, их не устроило отсутствие навигации.

«На большинстве остановок не написаны даже их названия! О том, какие маршруты есть на остановке, куда и с какой периодичностью ходит транспорт — про это лучше вообще промолчать», — прокомментировали авторы сообщения.

Также урбанисты отметили, что на остановках нет знаков или павильонов.

Кроме того, активисты сообщили, что в центре города нет выделенных мест под остановки, из-за чего провоцируются пробки.

Рязанцы добавили, что актуальные запросы людей власти проигнорировали, а вместо этого предложили «дорогостоящие игрушки вроде „умных“ остановок или точек доступа wi-fi».

«Вот и получается киберпанк по рязански — это когда ты подключился к wi-fi и гуглишь лайфхаки «как протолкнуться в переполненную маршрутку», — заключили урбанисты.