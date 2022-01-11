Жители касимовской трехэтажки пожаловались на затопленный подвал и нашествие мышей

Здание построили в 1983 году, как общежитие одного из городских предприятий. Позднее его превратили в 56-квартирный дом.

В понедельник, 10 января, в редакцию РЗН. инфо обратилась рязанка, рассказавшая о бедственном положении, в котором оказались обитатели дома № 187-а на улице Советской в Касимове.

Само здание построили в 1983 году, как общежитие одного из городских предприятий. Позднее его превратили в 56-квартирный дом.

По словам нашей читательницы, в подвале здания уже много лет стоит вода, а с недавних пор по подъезду буквально снуют грызуны. На полу постоянно валяются кучи дохлых комаров. Несмотря на антисанитарные условия проживания, местные власти ничем не могут помочь землякам, ссылаясь на отсутствие необходимой техники.

Проведенная по заявлению касимовцев прокурорская проверка никаких результатов не принесла. Суд, состоявшийся в августе прошлого года, вынес коммунальщикам лишь предупреждение. В доказательство своих слов читательница прислала видео и фото, иллюстрирующие упомянутые в обращении факты. Местные власти на сложившуюся ситуацию реагируют вяло.

Корреспондент РЗН. инфо посоветовал собеседнице изложить ситуацию на страничке Николая Любимова в социальной сети «Вконтакте». В тот же день обращение к главе региона было опубликовано в его аккаунте.

«Николай Викторович, здравствуйте! Мои родители проживают в городе Касимове по адресу улица Советская, дом № 187-а. В подвале этого дома постоянно стоит вода. „В доме комары и очень много мышей“, — написала пользователь Анастасия Матвеева. — ЖКО-17 не травит их, ссылаясь на затопленный подвал. Воду не откачивают (нет машины, а помпа мерзнет). Жители обращались в прокуратуру. Частично ЖКО устранили проблемы дома, но самую главную нет. Подвал всегда в воде».

Во вторник, 11 января, представитель РЗН. инфо позвонил в управляющую компанию ООО «ЖКО № 17 КАСИМОВ», где ему пояснили, что работы по откачке воды ведутся, несмотря на то, что приоритетом для данной организации в этот день является уборка снега.

«Приехали посмотрели, откачать не могут, так как засорена канализация колодец полон, — прокомментировал действия коммунальщиков один из жильцов дома. — Вызвали „Водоканал“, пробили колодец. Начали откачивать воду помпой из подвала, и опять забился колодец, и вся канализация пошла в подвал. В управляющей компании сказали — замкнутый круг и смысла нет качать — все равно все забито, надо чистить всю линию! Хотя можно нанять машину у водоканала и откачать весь подвал, но ЖКО упорно игнорирует эту проблему».

Региональные власти на момент выхода новости так и не отреагировали на сообщение рязанки.

Жильцы многострадального дома намерены вновь обратиться в суд в связи со сложившейся ситуацией.