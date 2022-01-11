В Южно-Сахалинске при взрыве газа погиб один человек

Трагедия произошла на улице Южно-Сахалинской во вторник, 11 января.

В Южно-Сахалинске при взрыве газа погиб один человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Трагедия произошла в доме № 19 по улице Южно-Сахалинской во вторник, 11 января.

«Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — указали в пресс-службе правительства Сахалинской области. На месте работали пожарные, спасатели, полицейские и «скорая».

Как позже рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание полностью ликвидировали. Площадь составила 15 квадратных метров. «На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России», — отметили спасатели. Также они сообщили, что взрыв случился в пятиэтажном благоустроенном доме, который не был газифицирован. Эвакуированы шесть человек, среди которых один ребенок. Из огня спасли одного человека.