В ВОЗ назвали причину появления «дельтакрона»

О появлении нового штамма впервые заявил профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра. Ученые считают, что новый вариант штамма стал гибридом «дельты» и «омикрона».

В ВОЗ назвали причину появления «дельтакрона». Об этом в понедельник, 10 января, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове, пишут РИА Новости .

По ее словам, «дельтакрон» мог появиться в результате загрязнения образца во время секвенирования. Керкхове также призвала не использовать название «дельтакрон» для нового штамма.

«Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. „Дельтакрон“, вероятно, является загрязнением (образца. — Прим. ред.) во время секвенирования», — написала она.

О появлении нового штамма впервые заявил профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра. Ученые считают, что новый вариант штамма стал гибридом «дельты» и «омикрона».