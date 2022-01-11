В Самаре рабочего снегоуборочного трактора насмерть зажало ковшом
Когда приехали спасатели, трактор кружился по кругу с телом мужчины на крыше.
В Самаре рабочего снегоуборочного трактора насмерть зажало ковшом. Об этом
Трагедия произошла 10 января 2022 года на парковке ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Водитель полез чинить подъемник на заведенном тракторе и его зажало стрелой.
Когда приехали спасатели, трактор кружился по кругу с телом мужчины на крыше. Позже оно упало на землю, трактор остановили, а тело передали сотрудникам правоохранительных органов.
В региональном СУ СКР
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