В Самаре рабочего снегоуборочного трактора насмерть зажало ковшом

Когда приехали спасатели, трактор кружился по кругу с телом мужчины на крыше.

В Самаре рабочего снегоуборочного трактора насмерть зажало ковшом. Об этом пишет «КП-Самара».

Трагедия произошла 10 января 2022 года на парковке ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Водитель полез чинить подъемник на заведенном тракторе и его зажало стрелой.

Когда приехали спасатели, трактор кружился по кругу с телом мужчины на крыше. Позже оно упало на землю, трактор остановили, а тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

В региональном СУ СКР сообщили , что погибшему было 33 года. Проводится доследственная проверка.

Видео «КП-Самара»